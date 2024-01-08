Hyundai, Kia и Gore создают ключевые материалы для водородных топливных элементов

Hyundai Motor и Kia недавно подписали соглашение с WL Gore & Associates (Gore) в экологически чистом научно-исследовательском центре Мабук в Южной Корее о совместной разработке водородных топливных элементов.
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