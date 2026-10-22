Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 17 беспилотников над Калужской областью. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в ночь на 22 октября БПЛА сбили в Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском и Ферзиковском округах, Куйбышевском районе, а также на окраине Калуги.
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