Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 17 беспилотников над Калужской областью. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в ночь на 22 октября БПЛА сбили в Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском и Ферзиковском округах, Куйбышевском районе, а также на окраине Калуги.