Летевший в Читу самолёт SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Владивосток — Чита, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности двигателя, сообщили 14 октября в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.
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