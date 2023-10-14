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Летевший в Читу самолёт SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Летевший в Читу самолёт SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Владивосток — Чита, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности двигателя, сообщили 14 октября в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

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