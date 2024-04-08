Тикнизян отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Болоньи»

Наир Тикнизян заявил, что не знает ничего конкретного об интересе со стороны «Болоньи». Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Болоньи».
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