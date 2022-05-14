Выпущена российская ОС «Альт Рабочая станция К» 10 — бесплатная для домашнего использования

Компания «Базальт СПО» сообщила о выпуске новой версии отечественной операционной системы «Альт Рабочая станция К» 10, которая предназначена для использования, а домашних компьютерах и в коммерческом секторе.
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