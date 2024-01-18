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Звезду сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками в Москве

Звезду сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками в Москве

Российского актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщает mk.ru. 41-летний артист заявил, что нашел сверток с мефедроном в декабре прошлого года в парке Ходынское поле, когда гулял с собакой, и решил, что это отрава для животных.

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