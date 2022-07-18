Вложения России в американские гособлигации в мае выросли на $1 миллион

Теперь они составляют 2,004 млрд, о чем свидетельствуют данные министерства финансов США. Как сказано в опубликованных данных, в российском портфеле наблюдается больше долгосрочных облигаций – с $2 млн в апреле сумма вложений в мае выросла до 3 млн.