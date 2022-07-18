Журнал «Профиль»

13 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Ну так и быть - не будем частями. Сразу всю. Тогда как?США пригрозили но...
  • samvel torosjan
    Ну вот давайте всех накормим,а у себя будем задирать ценыПутин заявил, что...
  • Александр Грибанов
    протестировать и найти причину... отправить её на доработку назад в Канаду)Объемы газа по "С...

Вложения России в американские гособлигации в мае выросли на $1 миллион

Вложения России в американские гособлигации в мае выросли на $1 миллион

Теперь они составляют 2,004 млрд, о чем свидетельствуют данные министерства финансов США. Как сказано в опубликованных данных, в российском портфеле наблюдается больше долгосрочных облигаций – с $2 млн в апреле сумма вложений в мае выросла до 3 млн.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх