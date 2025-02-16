Дубай (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Самсоновой, Калинская – со Свитолиной, Радукану – с Саккари

Сетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 16 – 22 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Первый круг Лулу Сан (Новая Зеландия) Паула Бадоса (Испания) Дата проведения 16 февраля, 10.
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