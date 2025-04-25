В Адыгее прошел первый Фестиваль молодежи Майкопского казачьего отдела

В станице Даховской состоялся первый фестиваль молодежи Майкопского казачьего отдела. Мероприятие собрало представителей Союза казачьей молодежи из всех районных казачьих обществ, а также гостей из Кореновского районного казачьего общества и Регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае.
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