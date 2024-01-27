На фронте, в районе Авдеевки, боец из 9-й бригады 1-го гвардейского Донецкого армейского корпуса Российской Федерации успешно отразил нападение группы спецназа Вооруженных Сил Украины, которая захотела вернуть утраченные позиции.
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