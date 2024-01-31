Пять договоров о передаче городу соцобъектов заключены с застройщиками в декабре

В Бутырском районе построят детский сад Пять образовательных учреждений на 2 050 мест, возведенные за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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