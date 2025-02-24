Сводка! Срочно! Страшная ночь в зоне СВО: Курская область – неожиданный «поворот»

Из Курской области сообщают об успехах российских войск у Марьевки, в районе Погребков. Продолжаются В Лебедевке идут бои, российские подразделения продвигаются, противник задействовал десантно-штурмовые бригады, силы специальных операций и пограничников.
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