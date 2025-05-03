Операторы ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу ВСУ в зоне СВО

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобиль и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Богатырь на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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