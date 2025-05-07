Вячеслав Франк поздравил работников радио и отраслей связи с профессиональным праздником

Глава Барнаула пожелал всем творческого и профессионального роста, а также успехов в реализации новых проектов Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников радио и отраслей связи.
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