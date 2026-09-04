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Регионы России

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Задержан дебошир, сломавший нос пассажиру метро «Кузьминки»

Задержан дебошир, сломавший нос пассажиру метро «Кузьминки»

Об этом 4 сентября сообщило Московское МВД. Личность подозреваемого была установлена благодаря видеонаблюдению, после чего он был задержан в одном из торговых центров столицы.

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