Мировое обозрение

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Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании с понедельника, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес.

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