«Иначе будет катастрофа и капитуляция»: офицер ВСУ призвал лишить Зеленского власти

Украинскому руководству пора отказаться от амбициозных целей, например, выхода на границы 1991 года. Сейчас Киев остро нуждается в паузе в конфликте, в противном случае страну ожидает катастрофа и капитуляция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии