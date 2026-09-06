За рулем
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За рулем

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Турбомотор и полный привод! Чем этот китайский кроссовер превзошел конкурентов?

Турбомотор и полный привод! Чем этот китайский кроссовер превзошел конкурентов?

Знаете, что самое любопытное в работе автомобильного журналиста? Садишься за руль машины, которую уже все обсудили и которую многие считают понятной до последнего винтика, а тебе нужно подметить то, что многие упустили из виду.

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