Турбомотор и полный привод! Чем этот китайский кроссовер превзошел конкурентов?

Знаете, что самое любопытное в работе автомобильного журналиста? Садишься за руль машины, которую уже все обсудили и которую многие считают понятной до последнего винтика, а тебе нужно подметить то, что многие упустили из виду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Переобувка своими...
- Известный навороч...
- Водители смогут з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым