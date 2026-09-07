Бизнес форум «Люди России»: успех, нетворкинг и десерты Dy’Nastie

3 сентября московский кинотеатр «Октябрь» на один вечер превратился в живой пульс деловой энергии: бизнес форум «Люди России», организованный журналом Prime One, собрал предпринимателей, экспертов, инвесторов и журналистов, готовых делиться идеями и вдохновлять друг друга.
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