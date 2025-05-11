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Снукерист.ру

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Бёрден и Канаван сыграют в финале Чемпионата мира по снукеру среди ветеранов

В воскресенье состоится финал Чемпионата мира среди ветеранов, в котором сыграют Алфи Бёрден и Аарон Канаван, сообщает Seniors Snooker Алфи Бёрден (фото: seniorssnooker)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - финал Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание, все трансляции турнира Алфи Бёрден и Аарон Канаван встретятся в финале Чемпионата мира по снукеру среди сеньоров 2025 года в воскресенье днем.

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