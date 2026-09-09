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МЧС Подмосковья: в Щелкове загорелся склад на площади 1,8 тысячи «квадратов»

МЧС Подмосковья: в Щелкове загорелся склад на площади 1,8 тысячи «квадратов»

Пожар произошел в складском здании в городском округе Щелково Московской области. По предварительным данным, огонь охватил 1,8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

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