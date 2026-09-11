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Мировое обозрение

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Канада наладит выпуск миллионов БПЛА по 100-летнему контракту с Украиной

Канада наладит выпуск миллионов БПЛА по 100-летнему контракту с Украиной

Канада и Украина подписали декларацию о партнёрстве, рассчитанную на сто лет. Документ, оформленный премьер-министром Канады Марком Карни и Владимиром Зеленским на встрече в Калгари, охватывает оборону, торговлю, энергетику и добычу критически важного сырья.

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