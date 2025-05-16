Экономист Балынин: для пенсии в 30 тыс. рублей нужно 127 ИПК

Россияне могут посчитать свою пенсию, сложив две суммы. Первая - фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, вторая - стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), умноженная на их количество, рассказал "Газете.
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