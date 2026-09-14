Strive достигла рубежа в 25 000 BTC

На прошлой неделе компания Strive пополнила свои резервы еще на 469 BTC, доведя общий объем активов до 25 000 BTC, что по текущим ценам составляет около $1,95 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым