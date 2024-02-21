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SHOT: россиян не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

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ВА
Виктор Александров
Предатели по глупости едут в Турцию пузо греть, не сознавая меру своей ответственности за будущее страны, считают, что всё за нас всех должен делать русский царь. В ответ на это меня однажды спросили: - что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине, и потратить избыточные пиастры на СВО. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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