НовГУ: потеря зубов при диабете повышает вязкость слюны, вызывая проблемы с речью

Ученые из Новгородского государственного университета установили, что при потере даже небольшого количества зубов у диабетиков меняются свойства слюны, что может вызывать сухость во рту, жжение, затруднение глотания и проблемы с речью.
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