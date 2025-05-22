В Братске ищут очевидцев двух ДТП

В Братске Госавтоинспекция ведет расследование двух ДТП и обращается к очевидцам за помощью. Первое происшествие случилось 10 мая в районе дачного массива «Очистные» на федеральной трассе «Вилюй», где китайский кроссовер столкнулся с велосипедистом, в результате чего последний получил травмы, сообщили в ведомстве.