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Эдгард Запашный раскрыл всю правду о Нагиеве, Серебрякове и других «молчаливых» звездах

Эдгард Запашный раскрыл всю правду о Нагиеве, Серебрякове и других «молчаливых» звездах

Интересная жизнь с Vera Star Ни для кого не секрет, что гонорары некоторых отечественных звезд, мягко говоря, неоправданно завышенные.

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Комментарии
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людмила пригарина
Не всех под одну гребенку следует мести. Думать нужно, анализировать и не мешать мух с котлетами.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Удивительно, что Серебрякова продолжают снимать в фильмах...  Насколько я знал, что после его антироссийского интервью несколько лет тому назад, его отовсюду отшили,... ась, как оказалось,  нет...
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17 час.
св
спивак виктор
всех эстрадных и кино деятелей перевести на самоокупаемость,пусть выступают и снимают за свой кошт:кредит в долг или спонсора ищут и живут с кассы и с проката, а то расплодили дармоедов! как пригожин во времена кавида завидовал простым людям что им деньги  мол и нам дайте,ни совести и ни чести ,жлобье! ну а никулин мл трус и говнюк!
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15 час.
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