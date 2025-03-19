Интересная жизнь с Vera Star Ни для кого не секрет, что гонорары некоторых отечественных звезд, мягко говоря, неоправданно завышенные.
Эдгард Запашный раскрыл всю правду о Нагиеве, Серебрякове и других «молчаливых» звездах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила пригарина
Не всех под одну гребенку следует мести. Думать нужно, анализировать и не мешать мух с котлетами.
Ответить
1 д.
Vladimir Lioubimcev
Удивительно, что Серебрякова продолжают снимать в фильмах... Насколько я знал, что после его антироссийского интервью несколько лет тому назад, его отовсюду отшили,... ась, как оказалось, нет...
Ответить
17 час.
св
спивак виктор
всех эстрадных и кино деятелей перевести на самоокупаемость,пусть выступают и снимают за свой кошт:кредит в долг или спонсора ищут и живут с кассы и с проката, а то расплодили дармоедов! как пригожин во времена кавида завидовал простым людям что им деньги мол и нам дайте,ни совести и ни чести ,жлобье! ну а никулин мл трус и говнюк!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии