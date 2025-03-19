Эдгард Запашный раскрыл всю правду о Нагиеве, Серебрякове и других «молчаливых» звездах

Удивительно, что Серебрякова продолжают снимать в фильмах... Насколько я знал, что после его антироссийского интервью несколько лет тому назад, его отовсюду отшили,... ась, как оказалось, нет...

св

спивак виктор

всех эстрадных и кино деятелей перевести на самоокупаемость,пусть выступают и снимают за свой кошт:кредит в долг или спонсора ищут и живут с кассы и с проката, а то расплодили дармоедов! как пригожин во времена кавида завидовал простым людям что им деньги мол и нам дайте,ни совести и ни чести ,жлобье! ну а никулин мл трус и говнюк!