Ян будет драться со Стерлингом за чемпионский пояс на UFC 273. Смотрите бесплатно на Winline

В ночь на 10 апреля в рамках UFC 273 пройдет долгожданный реванш – Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом.

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