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КАМИЛА ВАЛИЕВА И МАРК КОНДРАТЮК ВЫВЕЛИ РОССИЮ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ФИГУРИСТОВ НА ОЛИМПИАДЕ

КАМИЛА ВАЛИЕВА И МАРК КОНДРАТЮК ВЫВЕЛИ РОССИЮ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ФИГУРИСТОВ НА ОЛИМПИАДЕ

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили во второй день командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

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