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Новичков: ядерный шантаж нужен Украине, чтобы завести на ЗАЭС "миротворцев"

Новичков: ядерный шантаж нужен Украине, чтобы завести на ЗАЭС "миротворцев"

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает, что киевский режим намерено обстреливает Запорожскою атомную электростанцию, чтобы путём ядерного шантажа завести на территорию предприятия западных якобы миротворцев и взять АЭС под свой контроль.

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