Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает, что киевский режим намерено обстреливает Запорожскою атомную электростанцию, чтобы путём ядерного шантажа завести на территорию предприятия западных якобы миротворцев и взять АЭС под свой контроль.
Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает, что киевский режим намерено обстреливает Запорожскою атомную электростанцию, чтобы путём ядерного шантажа завести на территорию предприятия западных якобы миротворцев и взять АЭС под свой контроль.
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