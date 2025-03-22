Trump Bleachbits Hillary Clinton's Security Clearance, Along With Harris, Blinken, Sullivan, & The Bidens President Trump on Friday revoked the security clearances of more than 15 top Democrats - including former Secretary of State Hillary Clinton, former VP Kamala Harris, former Secretary of State Antony Blinken, former national security adviser Jake Sullivan, and Biden’s entire family.
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