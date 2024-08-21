Тарасова не верит, что Трусова исполнит четверной прыжок в Петербурге

Спортсменка последний раз выходила на лед в официальных соревнованиях сезона-2022/2023 Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Александра Трусова не сможет выполнить четверной лутц в программе на контрольных прокатах.
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