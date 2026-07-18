«Феррари» восстановит болид Хэмилтона к началу квалификации (Sky Sports)

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон сможет принять участие в квалификации к Гран-при Бельгии . Хэмилтон попал в аварию в самом конце третьей практики, а его болид получил достаточно существенные повреждения – с которыми Льюис не смог добраться до боксов команды.
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