В ноябрьские праздники россияне планируют небольшие путешествия: куда поедут?

В ноябре 21 рабочий и 9 выходных дней, которые многие сограждане собираются провести в поездках. Спросом пользуются Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Аман, Таиланд, Турция, Китай и страны Содружества Независимых Государств.
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