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Ивановские новости

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В Ивановской области 3745 человек вышли на пенсию досрочно из-за большого стажа

В Ивановской области 3745 человек вышли на пенсию досрочно из-за большого стажа

С 2019 года досрочную пенсию за длительный стаж в Ивановской области получили 3 745 человек. Учитываются только периоды официальной работы, больничные, служба в армии и участие в специальной военной операции, при условии уплаты страховых взносов.

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