Шоу тракторов показали на молочном фестивале в Карелии

Молочный фестиваль прошел в поселке Ильинский, рассказали в Минсельхозе Карелии. “Чем выше трава, тем слаще молоко” – девиз фестиваля, который раз в 2 года уже более 10 лет организовывают в Олонецком районе.
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