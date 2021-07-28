Почему Гитлер хотел остановить войну после Курской битвы

Любители историиПолитикаПочему Гитлер хотел остановить войну после Курской битвы Летом 1943 года Гитлер отдал приказ о начале операции «Цитадель». Цели фюрера при этом долго оставались загадкой.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovСлабенький комментарий.Кусаин АльменовЦитата из статьи: «Невозможность добиться решающей победы над Советским Союзом, после поражения под Сталинградом, была очевидна.» Невозможность добиться решающей победы над Советским Союзом была очевидна уже в июне 1941 года. У вермахта не было никаких объективных причин одолеть РККА в войне против СССР. Вся надежда Гитлера и его команды была только на наших родных маршалов и генералов. Они должны были обеспечить победу вермахта над РККА. И в первый период войны в 1941-42 годах так и было. Наши родные маршалы и генералы обеспечили легкие победы вермахту и катастрофические поражения РККА. Даже после Сталинградского котла уже в Курской битве наши родные маршалы и генералы предотвратили полное сокрушительное поражение вермахта. В Курской битве уже не было фактора внезапности для советских войск. Было известно и время нападения, и место нанесения главных ударов, и силы вермахта были достаточно точно определены, и было дано время на подготовку обороны. Т.е. было дано время и на перемещение огромных масс войск и боевой техники, было дано время на инженерное оборудование местности, на отрывку окоп-траншей, на минирование, было дано время на подвоз огромных объёмом боеприпасов, продовольствия, ГСМ. А все равно наши родные маршалы и генералы нашли возможность обеспечили-таки прорыв немецких войск на всю глубину обороны Воронежского фронта во главе с командующим генералом армии Ватутиным, с начштабом генерал-лейтенантом Ивановым, с ЧВС фронта генерал-лейтенантом Хрущевым. А также при участие представителей Ставки ВГК Маршалов Советского Союза Жукова и Василевского.MRMalik RamazanovВряд ли с Вами можно согласиться. Частичный успех немцев на юге Курской дуги военные историки, скажем, Исаев, объясняют тем, разведкой не до конца были собраны сведения о пропорциях в танках у врага на севере и юге. И потом, нельзя сбрасывать со счетов, что на юге была более открытая местность, что давало Тиграм дополнительные преимущества в открытом бою. Объективно, у немцев на первом этапе сражения пробивная мощь танковых войск была выше при наличии Тигров, Пантер и Фердинандов. Когда эти силы иссякли (это действительно далось при очень больших потерях с нашей стороны), удалось переломить ход битвы в свою пользу. Разве не так?Степан РотарьКроме того,Ватутин расположил войска своего фронта равномерно по всему фронту. И когда немцы ударили в одном месте,он не смог быстро произвести перестановку войск.Поэтому немцы и вклинились здесь на 35-40 км вглубь позиций фронтаюРокослвский же основную часть войск своего фронта расположил на самых опасных участках и направлениях.Кусаин АльменовВы пишите: «Частичный успех немцев на юге Курской дуги военные историки, скажем, Исаев, объясняют тем, разведкой не до конца были собраны сведения о пропорциях в танках у врага на севере и юге.» Исаев Алексе́й Вале́рьевич – выпускник Московского инженерно-физического института, кандидат исторических наук. Сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Т.е. Исаев АВ официальный историк РФ, государственный служащий в системе Министерстве обороны РФ. Он напишет только то, что ему разрешить и укажет вышестоящее начальство, т.е. власть. А как относится власть к нашей истории Вы лично видите сами. Одно только вывешивание хвалебной мемориальной доски Маннергейму в Ленинграде министром культуры РФ Мединским и Главой Администрации Президента РФ генерал-лейтенантом Ивановым с Почётным караулом, с возложение цветов-венков, с красной ковровой дорожкой очень точно и главное наглядно характеризует-демонстрирует предпочтения нашей предательской власти. Поэтому Исаеву АВ верить нельзя. Разумеется, его надо читать, информацию от него надо воспринимать, но только к сведению и не более. А далее изучать, анализировать, сличать, проверять, определять, где правда, а где ложь. Потому как всё соврать очень трудно даже Исаеву, обязательно среди гор лжи будет хоть песчинка правды, а может даже две песчинки.Кусаин АльменовВы пишите: «…разведкой не до конца были собраны сведения о пропорциях в танках у врага на севере и юге.» На Курской Дуге советские войска и немецкие войска стояли, друг против друга не проводя активных действий с марта по 5 июля 1943 года. Время на организацию и проведения разведки противника было более чем достаточно. Это ни часы, ни дни, ни недели, а целые месяцы. Но для наших маршалов и генералов и этих месяцев было недостаточно, чтобы организовать разведку и как Вы пишите «собрать сведения о пропорциях в танках у врага на севере и юге». Причем на своей родной территории, со своим населением, со своими партизанами. Это одна из странностей службы наших маршалов и генералов всю войну, а именно организовывать разведку абы-как.БОБорис ОсиповРушан Мухамеджановя не знаю кто такой Ярослав Бутаков, но я больше склонен доверять мнению Жукова, который считал, равно, как и немецкое командование, что уничтожь немчура наши войска под Курском, то Москве звиздец бы пришел..хорошо, что был создан Степной фронт в тылу наших обоих фронтов, суммарно превышающий численность их обоих...только, и только многократным перевесом в численности живой силы и техники смогли мы под Курском одолеть фрицев...умение немцев воевать, и воевать с умом сказалось и здесь...авиация ихняя еще была очень сильна...ценой очень больших потерь далась нам победа в этой битве в частности, и в войне в целом....а какой-то неуч считает, что она была предопределена...он даже представить себе не может, в каком неоплатном долгу мы все перед теми солдатами, которые встали стеной против гитлеровцев....Комментировать
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