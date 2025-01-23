Брюссель нашел «оружие», не позволяющее России вернуть замороженные миллиарды

В статье, опубликованной в немецком издании Merkur, говорится о том, что Евросоюз может использовать «тайное оружие» бельгийского короля Филиппа, чтобы предотвратить возвращение России ее замороженных активов на сумму более 200 миллиардов долларов.
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