НХЛ огласила символическую сборную «Нью-Джерси» в XXI веке

НХЛ начала публикацию двух символических шестерок (трех нападающих, двух защитников и одного вратаря) для клубов лиги за четверть века.
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