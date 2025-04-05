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Царьград

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МЧС Липецкой области отменило воздушную опасность после более 6 часов тревоги

МЧС Липецкой области отменило воздушную опасность после более 6 часов тревоги

Главное управление МЧС по Липецкой области заявило об окончании режима воздушной опасности. Желтый уровень тревоги, действовавший более шести часов с полуночи, был отменен, о чем сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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