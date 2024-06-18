Юрист Виноградов: животных при разводе нельзя приравнивать просто к имуществу

В России необходимо урегулировать вопрос о статусе домашних животных в случае развода их владельцев. Сегодня их приравнивают к обычному "имуществу", однако это не гарантирует безопасность питомца, отметил декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов, призвав изменить этот подход.
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