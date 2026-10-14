Ukraine can now consider the richest man in the world as its opponent: the Starlink restrictions imposed by Elon Musk disrupted the work of the Ukrainian military at the front, writes The Telegraph columnist Jake Wallis Simons.
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