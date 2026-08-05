Люди предпочитают истории, созданные ИИ — особенно когда думают, что их написал человек

В эксперименте участвовали взрослые в возрасте от 18 до 81 года. Исследователи выбрали три коротких рассказа, написанных людьми и опубликованных в известных литературных изданиях, а затем попросили ChatGPT создать похожие тексты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии