В Ольхонском районе обнаружена свалка в 1 гектар, где мусор копился более 15 лет

Несанкционированную свалку бытовых и биологических отходов площадью около 1 гектара обнаружили сотрудники прокуратуры на территории примыкающей к деревне Алагуй в Ольхонском районе, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.