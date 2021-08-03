Иркутск Сегодня

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    В Челябе давно уж регистраторы все сломались. На вопрос: "что за смог, и дышать трудно"? Отвечают, что это чурки на б...82 превышения ПДК...
  • Александр
    А до этого откаты делили?Сергей Тен: Контр...
  • Виктор Козодоев
    хватилась мамка“Справедливая Рос...

В Ольхонском районе обнаружена свалка в 1 гектар, где мусор копился более 15 лет

В Ольхонском районе обнаружена свалка в 1 гектар, где мусор копился более 15 лет

Несанкционированную свалку бытовых и биологических отходов площадью около 1 гектара обнаружили сотрудники прокуратуры на территории примыкающей к деревне Алагуй в Ольхонском районе, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх