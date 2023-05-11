Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 мая 2023 года: Почему Залужный начхал на Брюссель, что страшит Европу «после войны», и с к

ВСУ бьют, а они говорят, что крепчают Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отправила во тьму до 60 «воинов света», по две бронемашины и автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.
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