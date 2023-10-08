AP: 2 тыс. человек погибли при землетрясении в Афганистане

Порядка двух тысяч человек стали жертвами землетрясения на западе Афганистана, пишет Associated Press со ссылкой на заместителя официального представителя правительства радикального движения "Талибан"* Билала Карими.
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