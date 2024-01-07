Baldur's Gate 3 превратили в настоящий боевик, добавив в игру автомат Калашникова, гранатомет РПГ-7, пистолеты и не толькоМоддер с ником Palmaman33 решил дополнить Baldur’s Gate 3 целым арсеналом нового оружия, включая как огнестрельные пушки, так и нечто более экзотическое — боевую ложку.