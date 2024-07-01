Стоматолог Сумцова: прозрачные элайнеры не применяют при четырех дефектах прикуса

Элайнеры – съемные ортодонтические конструкции, выполненные из прозрачного или почти незаметного на зубах пластика, – не подойдут людям с серьезными аномалиями прикуса, такими как скученность зубов, глубокий или открытый прикус или выраженное смещение челюстей.
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