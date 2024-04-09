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МЧС Оренбургской области: началось восстановление электроснабжения Орска

МЧС Оренбургской области: началось восстановление электроснабжения Орска

Началось поэтапное возобновление электроснабжения пострадавшего от паводка Орска. Свет вернули в дома с уцелевшей проводкой и электрооборудованием, сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

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